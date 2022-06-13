Profilinde kendisinin bir 'Bilgi Güvenliği Analisti' olduğunu söyleyen kullanıcı Travis Allen, 'Truth Social hesabım 6 Ocak'taki Komite duruşmaları hakkında konuştuğu için kalıcı olarak askıya alındı' dedi.

Bir başka kullanıcı da "Trump destekçilerinin Truth Social'ın beni platformlarından yasaklama kararını savunmasını izlemek gerçekten garip. Sanki 'ifade özgürlüğü' saçmalıkları tamamen yalan" dedi.

Profilinde 'Demokratik Dijital Stratejist' olduğunu söyleyen bir başka Twitter kullanıcısı Jack Cocchiarella, "Dün gece 6 Ocak'taki duruşmayla ilgili paylaşımda bulunduğum için Truth Social'dan uzaklaştırıldım. Donald Trump ifade özgürlüğünden korkuyor." dedi.

Allen, bir Üçgen içinde ünlem işareti bulunan bir Truth Social sayfasının resmi ve 'Hesap askıya alındı' bildirimi ile yasaklandığını gösteren mesajı yayınladı.

Trump'ın sosyal medya platformunun hizmet şartlarında, "Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve bildirimde bulunmadan veya yükümlülük olmaksızın, herhangi bir kişiye herhangi bir nedenle hizmete erişimi ve hizmetin kullanımını (belirli IP adreslerinin engellenmesi dahil) reddetme hakkını saklı tutan bir maddeye sahibiz. Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda uyarıda bulunmaksızın, hizmeti kullanımınızı veya katılımınızı sonlandırabilir veya [hesabınızı ve] yayınladığınız herhangi bir içeriği veya bilgiyi silebiliriz.' metni yer alıyor.