Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Mars Ekspresi isimli uzay aracının kamerasına, gezegendeki yeni bir krater yansıdı.

Bilim insanlarına göre yeni uydu görüntüleri, Mars'ın jeolojisini ve tarihini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

30 kilometre çapındaki krater, Mars'ın güney yarım küresinde Aonia Terra olarak bilinen bir bölgede bulunuyor .

Yeni keşfedilen krater, 200 kilometre uzunluğundaki Lowell Krateri'nden çok uzakta değil.

Lowell ve bölgedeki diğer kraterlerin çoğunun, yaklaşık 4 milyar yıl önce, erken Güneş Sistemi olarak adlandırılan dönemde, büyük darbelerle oyulduğu düşünülüyor.

İsimsiz göz kraterinin, muhtemelen milyarlarca yıl önce yüzeyde akan sıvı su nehirleri tarafından oluşturulduğu tahmin ediliyor.