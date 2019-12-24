Türkiye ile Rusya arasında artan işbirliği ABD'yi rahatsız etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye konusunda Kongre'yi uyarmak amacıyla bir rapor hazırladı, söz konusu raporda dikkat çeken başlıklar var.

Daily Beast haber sitesinin edindiği belgeye göre, Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye yaptırımlar öngören yasa ile ilgili sakıncalar anlatılıyor.

Yaptırımların; NATO'nun temelini zayıflatabileceği, Türkiye'yi, Rusya ve diğer ABD karşıtı ülkelere güvenmek zorunda bırakacağı ve tüm bunların Amerikan ulusal güvenliğine zarar vereceği kaydediliyor.

Raporda 70 yıllık NATO üyesi Türkiye'nin ittifakın müşterek güvenliğine önemli katkılarda bulunduğuna vurgu yapılıyor.

Türkiye'nin misilleme kararı

Türkiye'ye yaptırımının, ABD silah üretiminde yıllara varan gecikmelere ve maliyetlerin artmasına neden olacağı, Avrupalı şirketlere de büyük darbe vurabileceği raporda dikkat çekilen diğer başlıklardan.

Raporda yaptırım uygulanması halinde Türkiye'nin misillemede bulunacağı hatırlatılıyor, böyle bir durumun Amerikan firmalarının faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.

Halkbank'a yaptırımların gereksiz olduğu, bu konuda yetkinin Hazine Bakanlığı'nda olduğuna da raporda yer veriliyor.

Kaynak: TRT Haber, Daily Beast

