Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terörist H.A. ifadesinde, örgütün kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti.

H.A. ifadesinde, PKK/YPG'nin işgal ettiği Suriye’nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan, yaşları 12-14 arasındaki 100'den fazla yabancı uyruklu kimsesiz çocuk olduğunu söyledi.

Ellerine zorla silah verilen çocuklar terör örgütü tarafından eğitilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı kullanılmak üzere Roj kampına götürüldüğü ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun, PKK/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığı, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiği, dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA