ABD'nin Wisconsin eyaletinde yemek arayışındaki bir köpek, soğuk hava nedeniyle donan göletin ortasında kaldı.

Buzun kırılmasıyla da soğuk suya battı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, köpeği kurtarmak için adeta seferber oldu.

Bir itfaiye eri beline bağlı halatla kaygan zeminde ilerledi. Köpeğe yaklaştı, önce güvenini kazanmaya çalıştı.

Bir başka itfaiye eri, arkadaşına destek olmak istedi,. Tam o sırada buz kırıldı, itfaiyeciler buz gibi suya düştü.

Ama korkulan olmadı...

Suya düşen iki itfaiye eri, buzun kırılması üzerine panikleyen köpeği önce sakinleştirdi, sonra da sudan çıkardı.

O anlar amatör kameraya anbean kaydedildi.

Kaynak: Yahoo News

