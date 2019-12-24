Dünya
Bosna Hersek'te benzin istasyonunda patlama24 Aralık 2019 Salı 09:46 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 10:51
Bosna Hersek, benzin istasyonunda yaşanan patlama ile sarsıldı. Bir aracın benzin istasyonuna çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Bosna Hersek’in Zvornik şehrinde bir araç, benzin istasyonuna çarptı.
Çarpmanın ardından da büyük patlama bir patlama oldu. Ortalık savaş alanına döndü.
Olayda 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis başka patlamaların yaşanma ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AP
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