Bosna Hersek’in Zvornik şehrinde bir araç, benzin istasyonuna çarptı.

Çarpmanın ardından da büyük patlama bir patlama oldu. Ortalık savaş alanına döndü.

Olayda 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis başka patlamaların yaşanma ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AP