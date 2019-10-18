Uyuşturucu, terör, canlı bomba, organ ticareti...

Çocuklar ve gençler tüm dünyada terör örgütleri tarafından istismar ediliyor. PKK/YPG'de küçük yaşlardan itibaren farklı yöntemlerle çocukları örgüte katılmaya zorluyor.

"Ya bize katılırsın ya da seni ve babanı öldürürüz"

Terör örgütlerinden kaçan gençler örgüte katılımlarını şöyle anlattı:

"Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı, zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi. Ya bize katılırsın ya da seni ve babanı burada öldürürüz dediler ve beni zorla aralarına aldılar."

Birleşmiş Milletler raporlarına yansıyan rakamlara göre, Irak ve Suriye'de 806 çocuk ve genç var, 313'ü PKK/YPG terör örgütünün elinde. PKK/YPG ise 337 çocuğun ölümünün doğrudan sorumlusu.

"Çocukları savaştıran terör örgütleri 3 bin çocuğun ölümünden sorumlu"

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, "Bunların yüzde 40'ının 15 yaşın altında olduğunu söylüyor ve bunların yine yüzde 30'unun kız çocukları olduğunu söylüyor. Suriye İnsan Hakları Ağı yine bağımsız bir kuruluş, çocukları savaştırdığını 3 binin üzerinde çocuğun ölümüne sebep olduğunu, kamplarda çocuklara kötü muamele, işkence, taciz ve yazık ki tecavüz edildiğini isim isim vererek, çocukların isimlerini, kampların adreslerini vererek bunları not etmiştir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 600 terörist firar etti

Örgütte zorla tutulan ve kaçmak isteyenler için Barış Pınarı Harekatı fırsat oldu.

Teslim olan teröristler şöyle konuştu:

"Türk askeri sınıra girdiği vakit kendimi Türk askerlerine teslim ettim. Teslim olduktan sonra Türk askeri bize çok iyi bir muamele uyguladı."

Güvenlik kaynakları harekatın başından bu yana 40'ı aşkın teröristin teslim olduğunu 600'ünün de firar ettiğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber