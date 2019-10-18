Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye-ABD arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Sağlanan anlaşmayla uygulamaya giren harekata ara verilmesinin ise kalıcı bir ateşkese dönüşmesini arzuladıklarını vurgulayan Burger, "Harekatın durmasını, gerilimin azalması ve sivillerin korunması adına memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Burger, Almanya olarak konuya ilişkin partnerleriyle görüştüklerini, durumun nasıl devam edeceği ve bunun siyasi süreci nasıl etkileyeceği gibi diğer bazı sorulara da cevap aradıklarını anlattı.

Kaynak: AA