Almanya, Türkiye-ABD anlaşmasından memnun18 Ekim 2019 Cuma 13:04 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 13:17
Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayı, Alman hükümeti de memnuniyetle karşıladı.
Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye-ABD arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Sağlanan anlaşmayla uygulamaya giren harekata ara verilmesinin ise kalıcı bir ateşkese dönüşmesini arzuladıklarını vurgulayan Burger, "Harekatın durmasını, gerilimin azalması ve sivillerin korunması adına memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Burger, Almanya olarak konuya ilişkin partnerleriyle görüştüklerini, durumun nasıl devam edeceği ve bunun siyasi süreci nasıl etkileyeceği gibi diğer bazı sorulara da cevap aradıklarını anlattı.
Kaynak: AA