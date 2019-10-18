Türkiye ile ABD arasındaki mutabakat Amerikan basınına da yansıdı. ABD Kongresinde milletvekilleri, senatörler, dış politika uzmanları da anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istediği her şeyi verdiği görüşünde.

Operasyona ara verilmesi kararına temkinli yaklaşan ABD basını, bunun kalıcı bir adım olmadığını hatırlatıyor ve 5 günün ardından devam edip etmeyeceğini tartışıyor.

Bazı televizyon yorumcuları ise, "Aslında bunlar hiç yaşanmayabilirdi, Türklerin tek isteği PKK/YPG'nin 30 kilometre alanı boşaltmasıymış" ifadeleriyle mutabakatı değerlendirdi.

New York Times gazetesi anlaşmaya ilişkin " Türkiye'nin Donald Trump'a Karşı Zaferi" manşetini kullandı. Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediğini elde ettiği ifade edildi. Çok sayıda Cumhuriyetçi senatörün ise Trump'ı eleştirdiği belirtildi.

Şartlar, Türkiye'nin istediğini aldığı anlamına geliyor

Washington Post gazetesi, “Türkiye, Suriye’nin içine doğru yürüyüşünü askıya alacak ateşkesi kabul etti" ifadesini kullandı. Haberde mutabakatın şartlarına yer verildi ve söz konusu şartların Türkiye'nin istediğini aldığı anlamına geldiği belirtildi.

Trump yönetiminin çekilme kararının, Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarını geçerli kıldığı da haberde yer aldı. Haberde Türk ordusunun çekilmeyeceği, bu bölgeyi kontrol etmeyi sürdüreceği ve Trump yönetiminin çekilme kararının Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarını geçerli kıldığı da belirtildi.

Gazete, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'nin anlaşmaya tepki gösterdiğini de yazdı.

İngiltere ve Fransa da aynı fikirde

Türkiye'nin istediğini aldığı değerlendirmesini yapan bir diğer gazete de Los Angeles Times'dı. Gazetede, bölgenin kağıt üzerinde Suriye toprağı sayıldığı ancak orada fiili olarak Türk ordusunun yer alacağına dikkat çekildi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi ile France 24 kanalı da mutabakata Ankara'nın istediklerini aldığı değerlendirmesiyle yer verdi.

Kaynak: TRT Haber