ABD'de medya iki ülke arasındaki mutabakata geniş yer ayırdı.

ABD Kongresinde milletvekilleri, senatörler, dış politika uzmanları da anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istediği her şeyi verdiği görüşünde.

Operasyona ara verilmesi kararına temkinli yaklaşan ABD basını bunun kalıcı bir adım olmadığını hatırlatıyor ve 5 günün ardından devam edip etmeyeceğini tartışıyor.

Bazı televizyon yorumcuları ise, "Aslında bunlar hiç yaşanmayabilirdi. Türklerin tek isteği PKK/YPG'nin 30 kilometre alanı boşaltmasıymış" ifadeleriyle mutabakatı değerlendirdi.

Washington Post gazetesi “Türkiye, Suriye’nin içine doğru yürüyüşünü askıya alacak ateşkesi kabul etti" ifadesini kullandı.

Haberde mutabakatın şartlarına yer verildi ve söz konusu şartların Türkiye'nin istediğini aldığı anlamına geldiği belirtildi.

Haberde Türk ordusunun çekilmeyeceği ve bu bölgeyi kontrol etmeyi sürdüreceği ve Trump yönetiminin çekilme kararının Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarını geçerli kıldığı da belirtildi.

Gazete hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partinin anlaşmaya tepki gösterdiğini de yazdı.

Guardian ve France 24, mutabakatın Türkiye'nin lehine olduğu görüşünde

Türkiye'nin istediğini aldığı değerlendirmesini yapan bir diğer gazete de Los Angeles Times oldu.

Gazete Amerika Birleşik Devletleri’nin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini kontrol etmesini öngören anlaşmayı kabul ettiğini yazdı. Bölgenin kağıt üzerinde Suriye toprağı sayıldığı ancak orada fiili olarak Türk ordusunun yer alacağına dikkat çekildi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi ile France 24 kanalı da mutabakata Ankara'nın istediklerini aldığı değerlendirmesiyle yer verdi.

Kaynak: TRT Haber