Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan açıklamada, 2019'un ilk 9 ayında yaşanan sivil kayıplarında, geçen yılın aynı dönemine göre gözle görülür şekilde artış olduğu belirtildi.

Bu yılın ilk 9 ayında şiddet olaylarında, 2 bin 563 sivilin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, 5 bin 676 sivilin ise yaralandığı bilgisi yer aldı.

Bu dönemde, hayatını kaybeden sivillerin 631'inin çocuk ve 261'inin kadın olduğu belirtilirken, sivil kayıplarının yüzde 62'sinden devlet muhaliflerinin sorumlu tutulduğu aktarıldı.

Açıklamada, sivil kayıplarının artmasındaki en önemli nedenlerden birinin hava saldırıları olduğu belirtildi.

Sivil ölümlerinde artış yaşanmasının nedenlerinden bir diğerinin ise bombalı saldırılar olduğunun altı çizildi.

Kaynak: AA