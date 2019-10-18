Dünya
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 63 ölü18 Ekim 2019 Cuma 14:47 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 17:49
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'da Hasaki Mine'nin Cudere köyündeki bir camiye yerleştirilen iki bomba, cuma namazı sırasında patlatıldı.
Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil, saldırıda 63 kişinin hayatını kaybettiğini 36 kişinin de yaralandığını söyledi.
Miyahil, saldırının etkisiyle cami çatısının çöktüğünü, ölenlerin arasında cami imamının da bulunduğunu aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: cuma namazı camiye bombalı saldırı Afganistan