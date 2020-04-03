ABD Dışişleri Bakanlığı, Twitter'da yeni tip koronavirüs önlemleri ile ilgili bir video yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri yetkilisi William Walters'ın yer aldığı videoda koronavirüse karşı alınacak sosyal mesafe önlemlerinden bahsedilirken, Sözcü Ortagus, bir Türk geleneği olan eli göğse götürme örneğini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'korona' hassasiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart'ta günübirlik çalışma ziyareti için Belçika'ya gitmişti. Erdoğan Brüksel'de, AB Konseyi Başkanı Jean Michel ile görüşmüş, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etmişti.

Görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, toplantının bitiminde, Stoltenberg'le tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek, 'eyvallah selamı' vermişti.