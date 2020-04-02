Kıbrıs Rum kesimi basınında yer alan habere göre, Rum kesiminde yeni tip koronavirüs testi pozitif olan hamile kadın 31 Mart'ta doğum yaptı.

Doktorlar, 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, bebeğe yapılan COVID-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

Hastane yetkilileri, gözetim altında tutulan bebeğe bir hafta içerisinde yeni bir test yapılacağını ve testin negatif çıkması halinde bebeğin taburcu edileceğini belirtti.

Anne ile bebeğin temasına henüz izin verilmiyor

Annenin COVID-19 taşımasına rağmen herhangi bir belirti göstermediğini ifade eden yetkililer, kendisine yapılan bir testin negatif çıktığını ve 3 Nisan'da bir test daha yapılacağını vurguladı.

Yetkililer, ikinci testin de negatif çıkması halinde, annenin bebeğiyle temas kurmasına izin verileceğini kaydetti.