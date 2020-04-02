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Ankara'da hak sahiplerine yardımlar adreslerinde teslim edilecek
Ankara'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak yardımlar, yarından itibaren Kaymakamlıklar tarafından vatandaşlara adreslerinde teslim edilecek.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000 liralık yardımların, yarından itibaren Kaymakamlıklar tarafından vatandaşlara adreslerinde teslim edileceğini belirtti.
Şahin, vatandaşların PTT şubelerine gitmelerine gerek olmadığını ifade etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 ₺ yardımlar, yarından itibaren Kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur. #EvdeKalAnkara #EvdeKalTurkiye— Vasip Şahin (@vasipsahin) April 2, 2020
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