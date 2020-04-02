Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000 liralık yardımların, yarından itibaren Kaymakamlıklar tarafından vatandaşlara adreslerinde teslim edileceğini belirtti.

Şahin, vatandaşların PTT şubelerine gitmelerine gerek olmadığını ifade etti.