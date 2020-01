Washington ile Pekin, üzerinde anlaşma sağladıkları ticaret anlaşmasının “Birinci Aşama”sını bu hafta imzalıyor.

The Wall Street Journal ve Bloomberg’in de aralarında olduğu çok sayıda Amerikan medya kuruluşu, bu iddiayı Çin ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde yer alan ABD yetkililerine yakın kaynaklara dayandırdı.

Buna göre, karşılıklı gümrük vergileri savaşını yatıştırmak isteyen iki ülke, ana hatlar konusunda anlaştı. Ancak medyaya yansıyan haberlere göre, yasal metinler henüz tamamlanmadı.

Çin tarafı, anlaşmayla ilgili herhangi bir bilgi de paylaşmadı.

İki ülke, geçen kasım ayında anlaşmaya çok yakın bir noktadayken Çin, ABD’nin istediği doğrultuda, yasalarında değişim yapmayı reddetmişti.

Anlaşma neleri kapsıyor?

Yeni varılan anlaşma kapsamında ABD, 15 Aralık’ta açıkladığı ve 160 milyar dolar değerinde Çin menşeli tüketici ürününe ek vergi uygulama kararından vazgeçecek.

Bunun karşılığında Çin, gelecek 2 yıl içinde ABD’den 200 milyar dolar değerinde mal ve hizmet satın alma taahhüdü veriyor.

200 milyar dolarlık mal ve hizmet birden çok kategori kapsayacak; 75 milyar dolar değerinde imalat ürünleri, 50 milyar değerinde enerji, 40 milyar dolar değerinde tarım ürünleri ve 35-40 milyar dolar değerinde hizmet satın alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ocak’ta sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük bir ticaret anlaşmasını imzalamaya çok yakın” olduklarını söylemişti.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!