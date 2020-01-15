Libya'da kalıcı ateşkes umudu, Hafter'in anlaşmayı imzalamayı reddetmesiyle ertelenirken, gözler çevre ülkelerin aldığı pozisyonlara çevrildi.

İtalya, uluslararası tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükümetine yakın duruyor.

Hafter'in İtalyanların çalıştığı sahaları hedef alması, Roma ile çok sıkı ilişkileri olmadığını da gösteriyor.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener:

"Hafter güçlerinin diğer şirketlerden ziyade İtalyan ENI şirketinin sahasına zamanında saldırı düzenlemiş olmaları ve o sahadaki üretimi kesmiş olmaları zaten bir soru işareti"

Roma'nın; Rusya ve Türkiye ile birlikte Libya krizi için üçlü arabuluculuk mekanizmasının kurulmasını istediği iddia ediliyor.

Ankara-Roma hattında sıkı diplomatik temaslar gerçekleştiriliyor.

Conte'nin Türkiye ziyareti

Moskova'da Libya toplantısı yapılırken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

Türkiye ile görüş alışverişi için Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Türkiye'nin Libya krizine çözüm çabalarına destek verdi.

Roma, Doğu Akdeniz’deki doğalgazın Avrupa’ya taşınmasını öngören provokasyon projesi

EastMed'e de temkinli yaklaşıyor. 2 Ocak'ta Yunanistan, Rum Kesimi ve İsrail arasında yapılan EastMed anlaşmasını imzalamadığı gibi törene temsilci de göndermedi.

İtalya, 8 Ocak’ta Kahire'de düzenlenen Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Rum Kesimi Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'nin eleştirildiği sonuç bildirisini imzalamadı.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio(LUİCİ Dİ MAYO) belgeyi "NATO müttefiki olan Türklere ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı aşırı dengesiz" olarak niteledi.

Kaynak: TRT Haber