Guatemala'nın yeni Devlet Başkanı Giammattei görevine başladı15 Ocak 2020 Çarşamba 10:00 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:08
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ağustosta yapılan seçimleri kazanan Alejandro Giammattei, yemin töreninin ardından görevine başladı.
Başkent Guatemala'daki Miguel Angel Asturias Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Giammattei, devlet başkanlığı bandını Jimmy Morales'ten devralarak Guatemala'nın 51'inci devlet başkanı oldu.
Yeni Devlet Başkanı Giammattei, birlik çağrısı yaptığı konuşmasında, "Öncelikle Guatemala halkına desteği ve güveni için teşekkür ederim. Vatanımızın her köşesinde kalkınma, huzur ve adalet olması için çalışacağım. Guatemalalıların özellikle fakirlik seviyesinde yaşayanların hizmetinde olacağım." dedi.
"Huzurun hakim olma zamanı geldi"
Guatemala'nın şiddetle anılmaması gerektiğini belirten Giammattei, "Çete ve kartelleri terör örgütü olarak tanıyacak bir yasa tasarısı sunacağım. Halkımız için huzurun hakim olma zamanı geldi. Artık, devletin adam kaçıran, şantaj yapan, insan öldüren ve Guatemalalı girişimcilerin gelişmesine engel olan bu gruplarla yüzleşme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
64 yaşındaki Giammattei, ülkede 2007, 2011, 2015'te düzenlenen seçimlerde de aday olmuş ancak kazanamamıştı.
Kaynak: AA