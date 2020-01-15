Hartum'un doğusundaki Soba bölgesinde bir eve havan mermisi düştü. Olayda baba olay yerinde, 2 çocuğu ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Sudan'ın Soba bölgesinde Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar birimindeki bazı isyancı askerlerin bulunduğu istihbarat merkezi, ordunun operasyonu sonucu ele geçirilmiş, tankların sevk edildiği bölgede ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar yaşanmıştı.

Hartum'un çeşitli bölgelerinde daha önce kapatılan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar birimindeki bazı askerler, görev değişikliği, emekliliğe sevk edilmeleri ve ödenen tazminatları yetersiz buldukları gerekçesiyle havalimanı yolunu trafiğe kapatmış, Riyad, Soba, Kafuri gibi bölgelerdeki istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak kararı protesto etmişti.

Kaynak: AA