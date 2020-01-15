Dünya
Endonezya'da sel binlerce kişiyi etkiledi15 Ocak 2020 Çarşamba 09:38 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 09:48
Ülkenin Doğu Kalimantan eyaletinde dünden bu yana etkili olan sel, 7 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Jakarta Post gazetesinin haberine göre, eyaletin Samarinda bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar 9 bölgede sellere neden oldu.
Su baskınlarından 7 bin 213 kişinin etkilendiğini açıklayan Samarinda Afet Azaltma Ajansı (BPBD) Başkanı Hendra A.H, bölgelerinde şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.
Hendra, bazı noktalarda biriken suyun derinliğinin 1 metreyi aştığını belirterek selzedeleri tahliye ve yardım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Endonezya kalimantan sel