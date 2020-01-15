Koruyucu yelek giydi, eldiven taktı. Tüm bu hazırlıklar sevimli bir koalayı sevmek içindi.

Avustralya'da televizyon sunucusu Debi Edward şaka kurbanı oldu. Edward, ekibiyle birlikte ülkedeki yangınları haber yapmak için Kanguru Adası Vahşi Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Görevliler, bir koalayı "zehirli dişleri olan vahşi ayı" olarak tanıttı.

Sunucu, koalanın saldırgan olduğuna ikna oldu, korunmak için uygun kıyafetler giydi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra koalayı kucağına aldı. Büyük korku yaşayan sunucu, koalanın kucağından alınmasını istedi.

Çekimin ardından görevlilerin koalaya hiçbir önlem almadan sarıldıklarını gören sunucu kendisine şaka yapıldığını anladı.

Kahkahaya boğulan sunucunun o anları kameraya böyle yansıdı.

Kaynak: TRT Haber