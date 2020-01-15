Dünya
Meksika'da araçları sulama kanalına düşen 4 asker öldü15 Ocak 2020 Çarşamba 09:59 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:05
Meksika'nın kuzeydoğusunda araçları sulama kanalına düşen 4 asker yaşamını yitirdi.
Tamaulipas eyaleti yetkilileri, Reynosa kentinde Rio Grande Nehri yakınlarında askerleri taşıyan aracın sulama kanalına düştüğünü belirterek, organize suç örgütlerine karşı devriye görevinde olan 4 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tamaulipas Valisi Francisco Garcia Cabeza de Vaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askerlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA