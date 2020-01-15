Tamaulipas eyaleti yetkilileri, Reynosa kentinde Rio Grande Nehri yakınlarında askerleri taşıyan aracın sulama kanalına düştüğünü belirterek, organize suç örgütlerine karşı devriye görevinde olan 4 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tamaulipas Valisi Francisco Garcia Cabeza de Vaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askerlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA