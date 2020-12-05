ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, 2020 yılında 175 milyar dolarlık silah satıldığını duyurdu.

Satışların 50 milyar 780 milyon doları "yabancı askeri satış", 124 milyar 300 milyon doları ise "doğrudan ticari satış" şeklinde gerçekleşti.

En çok silah Japonya'ya satıldı

En büyük satış, 23 milyar 110 milyon dolar karşılığında 105 adet F-35 alan Japonya'ya oldu.

Listede dikkat çeken ise, ikinci sırada Fas'ın olmasıydı. Fas 4 milyar 250 milyon dolara AH-64E helikopteri aldı.

İsrail'e havacılıkla ilgili 3 milyar dolarlık silah satışı ise üçüncü sırada yer aldı.

'ABD tarihinde en büyük silah satışlarından biri olabilir'

Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) F-35 satışının 11 Aralık'ta görüşüleceği vurgulandı.

Kongre’nin onayı durumunda bunun Japonya ile birlikte ABD tarihindeki en büyük silah satışlarından biri olacağı söyleniyor.