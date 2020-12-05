Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Birçok ülkede vaka ve can kayıpları rekor kırdı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle can kaybı 1,5 milyonu, vaka sayısı da 66 milyonu geçti.

ABD'de vaka sayısı 14 milyon 545 bini aştı

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 14 milyon 545 bin 884 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 283 bin 30 kişi hayatını kaybetti.

ABD'yi, 9 milyon 590 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 487 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Fransa'da son 24 saatte 11 bin 221 COVID-19 vakası görüldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 284 kişi ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 345 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 54 bin 767'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 221 artışla, 2 milyon 268 bin 552'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 293'ü yoğun bakımda olmak üzere, 26 bin 311 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1412 artışla 168 bin 352'ye ulaştı.

Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,7 oldu.

İngiltere'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini geçti

İngiltere'de Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 16 bin 298 COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 690 bin 432'ye ulaştı.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 504 kişi yaşamını yitirdi, toplam ölü sayısı 60 bin 617'ye çıktı.

Bir günde 389 bin 476 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 42 milyon 52 bin 539 oldu.

Ülkede COVID-19 nedeniyle 1261'i yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 917 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Fas'ta COVID-19'dan 73 kişi daha hayatını kaybetti

Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 73 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 3 bin 996 yeni vaka tespit edildiğini, 4 bin 827 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Toplam can kaybı 6 bin 136'ya, vakalar 372 bin 620'ye, hastalığı yenenlerin sayısı ise 323 bin 814'e çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 805 bini geçti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 160 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 963'e çıktı.

COVID-19 vaka sayısı 4 bin 932 artışla 805 bin 804'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 740 bin 450'si iyileşti.

Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 200 bini geçti.