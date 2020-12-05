Filistin Sağlık Bakanlığı, Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliyye'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusu, El-Mugayyer köyündeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermi kullanılmadığını iddia etti.

Gösterilerde 4 Filistinli yaralandı

Filistinliler cuma namazı sonrası El-Mugayyer köyünde bölgede yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa planını protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin gösteriye müdahale ederek Aliyye’yi gerçek mermiyle 4 Filistinliyi ise plastik mermiyle yaralandığını aktarmıştı.

Filistinlilerin toprakları işgal altında

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.