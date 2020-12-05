AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, sosyal medya hesabından, AB ile İngiltere arasında yapılan Brexit müzakerelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Londra'da bir haftadır yoğun müzakerelerde bulunduğunu anımsatan Barnier, adil rekabetin sağlanması, denetim ve balıkçılık konularında önemli farklılıklar nedeniyle AB ile İngiltere arasında anlaşma koşullarının sağlanamadığını belirtti.

Barnier, İngiltere'nin Brexit Müzakerecisi David Frost ile müzakerelere ara verme kararı aldıklarını, üstlerine bilgi vereceklerini, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in durumu yarın değerlendireceklerini ifade etti.