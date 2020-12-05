Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB ile İngiltere müzakerelerde uzlaşı sağlayamadı
Avrupa Birliği ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağlanamadı.
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, sosyal medya hesabından, AB ile İngiltere arasında yapılan Brexit müzakerelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Londra'da bir haftadır yoğun müzakerelerde bulunduğunu anımsatan Barnier, adil rekabetin sağlanması, denetim ve balıkçılık konularında önemli farklılıklar nedeniyle AB ile İngiltere arasında anlaşma koşullarının sağlanamadığını belirtti.
Barnier, İngiltere'nin Brexit Müzakerecisi David Frost ile müzakerelere ara verme kararı aldıklarını, üstlerine bilgi vereceklerini, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in durumu yarın değerlendireceklerini ifade etti.
Etiketler: AB Avrupa Birliği İngiltere Brexit
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