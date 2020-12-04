Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15'er kişi olmak üzere 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyelerinin son gün toplantısı, TSİ 18.30'da sona erdi.

Toplantılara başkanlık eden BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, düzenlediği basın toplantısında, tarafların 5 gün boyunca pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduğunu söyledi.

Pedersen: Elbette pek çok görüş ayrılıkları vardı

Pedersen, "Elbette pek çok görüş ayrılıkları vardı. Bu farklılıkları dinlemek için burada olduğumuzu vurgulamama izin verin. Çok güçlü farklı anlatılar var. Yaklaşık 10 yıl veya çatışmadan sonra birçok duygu var." dedi.

Toplantıların yapıldığı salonda gergin anların da yaşandığı bilgisini paylaşan Pedersen, bununla beraber tarafların birbirini saygı çerçevesinde dinlediğini söyledi.

Pedersen, ekibi ve kendisinin toplantılarda taraflar arasında bazı konularda "ortak zemin" bulunduğuna şahit olduklarını söyledi.

"Anayasa Komitesi'nin 'küçük grubu' olarak ilk kez bir sonraki toplantının gündemi ve tarihi konusunda anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullanan Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi 5'inci tur toplantılarının 25-29 Ocak 2021'de "anayasanın temel ilkeleri" gündemiyle toplanacağını belirtti.

ABD ve Rusya'ya "bir araya gelin, karşılıklı adımlar atın" çağrısı

Komitenin görevinin Suriye'nin yeni anayasasını yazmak olduğunun altını çizen Pedersen, bir sonraki turun ardından anayasanın yazımına başlanması için somut adımların atılmasını umduğunu ifade etti.

Uluslararası toplumun "açık desteğini" almalarının önemine değinen Pedersen, "Özellikle yeni Amerikan yönetimini ve Rusya'yı adım adım atılabilecek karşılıklı yeni adımlar olup olmadığını istişare etmek için bir araya gelmeye teşvik ediyoruz." dedi.

Muhaliflerin eş başkanı Bahra: 4.'üncü tur olumlu atmosferde geçti

Suriye Anayasa Komitesi 4. tur toplantılarında, muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Hadi el Bahra, toplantıların olumlu bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Görüşmelere ilişkin Anayasa Komitesindeki Beşşar Esed rejiminin eş başkanlığını yürüten hukukçu Ahmed Kuzbari ve muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, birer basın toplantısı düzenledi.

"Bu tur bizim için olumlu geçti ve önemli müdahalelerimiz oldu" ifadesini kullanan Kuzbari, muhalif eş başkan Bahra'yı "protokol kurallarını" ihlal etmekle suçladı ancak ayrıntıya girmedi.

Bahra ise toplantılarda yaşanan bazı gerginliklerin normal olduğuna işaret ederek, "Genel olarak olumlu bir atmosfer vardı. Bildiğiniz ve söylendiği gibi, atmosfer bazen biraz sıcaktır." dedi.

Toplantılarda eşit vatandaşlık, özgürlükler, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı gibi anayasanın temel ilkelerine ilişkin bir dizi belge sunduklarını aktaran Bahra, ayrıca mülteciler ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilere ilişkin de belgeler sunduklarını belirtti.

Bahra, "Tüm bu unsurlar milyonlarca Suriyeliyi yakından ilgilendiriyor." dedi.

Kuzbari'nin kendisini "protokol kurallarını" ihlal etmekle suçlamasına tepki gösteren Bahra, muhaliflerin toplantılarda son derece profesyonel ve kurallara uygun hareket ettiklerinin altını çizdi.

Suriye Anayasa Komitesinin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor. Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.