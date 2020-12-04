Terör örgütünün Ayn el-Arab'da döşediği mayınlar sivilleri öldürüyor
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Ayn el-Arab ilçesinin çevresine yerleştirdiği mayının patlaması sonucu bir sivil daha yaşamını yitirdi.
YPG/PKK'nın Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Ayn el-Arab ilçesinin çevresine döşediği mayınlar, tehlike saçmaya devam ediyor.
Ayn el-Arab'ın batısında yer alan Çeloğlu köyünde 13 Kasım'da tarlasında çalıştığı sırada teröristlerce döşenen mayına basması sonucu ağır yaralanan Şeyh Nebi Hamo Bozi hayatını kaybetti.
Ayn el-Arab'daki mayınlar yüzünden, Mart-Nisan döneminde de aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirmiş, 10 sivil yaralanmıştı.
YPG/PKK, bu yılın başından itibaren mayınlama faaliyetlerine hız vererek, Ayn el-Arab'ı 4 yönden patlayıcılarla çevrelemişti.
İlçe sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen mayınlar yüzünden çok sayıda sivil öldü.
Terör örgütü, ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle verdiği destekle Ocak 2015'te Fırat Nehri'nin doğusundaki Ayn el-Arab'ı işgal etmişti.
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