Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 01:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Brezilya'da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde bir otobüs viyadükten düştü. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinin Joao Monlevade kentinde yer alan Ponte Torta otobanında bir otobüs viyadükten düştü.
Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Otobüsün tur firmasına ait olduğu düşünülüyor.
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