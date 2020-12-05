Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Gıda Programı'ndan 12 ülke için 'kıtlık' uyarısı
Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, gelecek yıl en kötü insani krizlerden birinin yaşanabileceğini ve 12 ülkenin kıtlık riski ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Dünya Gıda Programı (WF) Direktörü David Beasley, BM Genel Kurulunda düzenlenen COVID-19 Zirvesi'nde konuştu.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ve devam eden savaşlar yüzünden insani ihtiyaçların iki kat artığına dikkati çeken Beasley, "Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak" dedi.
12 ülkenin kıtlık yaşayabileceğini belirtti ancak risk altındaki ülkeleri açıklamadı.
Etiketler: Koronavirüs
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