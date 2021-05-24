Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 04:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Belarus'a "yolcu uçağını zorla indirdiği" suçlamasıyla tepki
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus yönetimine, Ryanair'e ait yolcu uçağının "bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle zorla başkent Minsk'e indirilmesi" ve "uçakta bulunan Belaruslu muhalif gazetecinin gözaltına alınması"na tepki gösterdi.
Blinken, yaptığı açıklamada, iki Avrupa Birliği üyesi ülke arasında sefer yapan bir yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alınması dolayısıyla Belarus yönetimini "güçlü şekilde kınadıklarını" ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Belarus yönetiminin uçağı zorla indirme eyleminin kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini kaydeden Blinken, süreci yakından takip ettiklerini ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün konuyla ilgili en hızlı şekilde toplanmasını desteklediklerini belirtti.
Etiketler: ABD
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