Gözaltına alındığı belirtilen söz konusu aktivistin, geçen yıl Lukaşenko karşıtı sokak hareketlerinin ardından arananlar listesine dahil edilen ve daha önce muhalif NEXTA adlı Telegram kanalında görev alan 26 yaşındaki Roman Protasevich olduğu aktarıldı.



Belarus haber ajansı BelTA, uçakta patlayıcı olduğunun öne sürülmesinin ardından, Lukaşenko'nun, bir savaş jetinin uçağa eşlik etmesi talimatı verdiğini; Minsk'e acil iniş yaptırılan uçakta herhangi bir patlayıcı madde bulunamadığını bildirdi.

Belarus yönetimine tepkiler



Olayın ardından Belarus'a tepkiler art arda geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜM yolcular derhal Vilnius'a seyahatlerine devam edebilmeli ve güvenlikleri sağlanmalı." ifadesini kullandı ve uluslararası taşımacılık kurallarının ihlalinin sonuçlarının olacağına dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, gelişmeyi "benzeri görülmemiş ve şok edici" bir olay diye tanımladı; tüm yolcuların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, "Tüm yolcular ile uçağın sorumluluğundan Belarus yönetimini sorumlu tutuyoruz" paylaşımında bulunarak, "Yolcuların tamamı seyahatlerine devam edebilmeli" ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Müttefiklerimizle koordinasyon içerisindeyiz. Bu tuhaf hareketin Lukaşenko için ciddi sonuçları olacak" açıklamasını yaptı.