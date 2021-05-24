Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 02:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Bankası’ndan Nijerya'ya 75 milyon dolarlık kredi
Petrol zengini Nijerya, ülke çapındaki topluluklara su sağlamak için Dünya Bankası’ndan 75 milyon dolarlık kredi alacak.
Nijerya Su Kaynaklar Bakanı Suleiman Adamu, yaptığı açıklamada, hükümetin ülkedeki su sıkıntısını azaltmaya yönelik yatırımlar yapmayı planladığını belirtti.
Ülke çapındaki topluluklara su sağlamak için Dünya Bankası'ndan 75 milyon dolarlık kredi alınacağını kaydeden Adamu, kredi için görüşmelerin başladığını söyledi.
Adamu, krediyle ilk olarak 6 şehirdeki su temin projelerinin başlatılacağını ifade etti.
Etiketler: Dünya Bankası
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