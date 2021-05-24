Wall Street Journal'ın Amerikan istihbarat raporuna dayandırdığı haberi, salgınının kaynağına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Haberde, Kasım 2019'da Wuhan'daki laboratuvarda çalışan 3 araştırmacının mevsimsel grip şikayetiyle hastaneye başvurduğu öne sürüldü.

Bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın desteklenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu savundu.

Trump, görev süresi boyunca Pekin’i suçlamıştı

Önceki ABD Başkanı Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ise virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığını açıklamıştı.