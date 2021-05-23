El-Halil'e bağlı Mesafir Yatta Bölgesi Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Ammur, İsrail askerlerinin, bazı aktivistleri gözaltına almak için Litvane köyüne baskın düzenlediğini söyledi.

Köyde bir eve baskın yapmak isteyen İsrail askerleri ile evin sakinleri arasında arbede yaşandığını aktaran Ammur, arbede sırasında 5 yaşındaki Dima Muhammad Rabii ile annesinin yaralandığını kaydetti.

Küçük kız ile annesinin ayakta tedavilerinin yapıldığını ifade eden Ammur, Litvane köy meclisi üyesi Fadl Rabii'nin oğlu Bilal'in ise İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Ammur, cumartesi günü bir grup yerleşimcinin saldırısını püskürten köy halkının, böyle bir baskını beklediğini dile getirdi.

Filistinli yetkililer, İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlileri topraklarından çıkarmak amacıyla Batı Şeria'nın birçok bölgesinde benzer saldırıları düzenlediğini belirtiyor.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.