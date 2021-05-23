Günlerce İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde, bombardımanlardan geriye dev moloz yığınları kaldı.

Yıkım alanlarının yeniden imarı için enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlatıldı.

Gazze Belediyesinin "İmar Edeceğiz" sloganıyla başlattığı kampanyaya yaklaşık bin kişi katıldı.

Kadın, çocuk, genç, toplumun her kesiminden gönüllüler, İsrail uçaklarının yerle bir ettiği binaların bulunduğu bölgelere dağıldı.

Ellerinde süpürge ve temizlik malzemeleriyle sokakları kaplayan enkaz parçalarını temizledi. Filistinli çocuklar da temizlik çalışmalarına destek verdi.

Gazze Belediye Başkanı, bölgenin yeniden imarını amaçlayan kampanyanın iki hafta süreceğini açıkladı.