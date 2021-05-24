Ulusal basında yer alan haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Makurdi bölgesine gelen silahlı kişiler saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, saldırıları doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi. Anene, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalar çıkıyor

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette en son 3 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.