ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı yazılı bir açıklamada, Tigray'da devam eden krizle ilgili yeni adımlar attıklarını duyurdu.

Krizin sürmesinden derin endişe duyduklarını kaydeden Blinken, Tigray'daki ağır insan hakları ihlallerinin halen devam ettiğini ve bunda Etiyopyalı ve Eritreli yetkililerin sorumluluğu bulunduğunu savundu.

Etiyopya hükümetini, bölgedeki insan hakları ihlallerini yapanları sorumlu tutmaları noktasında verdikleri sözleri tutmaya davet eden Blinken, Eritre yönetimine de birliklerini uluslararası olarak tanınan bölgeye çekmesi çağrısında bulundu.

Blinken, bu kapsamda bölgede kayda değer bir gelişme olmaması sebebiyle görevde bulunan veya eski Etiyopyalı ve Eritreli yetkililer ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) mensuplarının vize yaptırımına tabi tutulacağını belirtti.

Eritre'ye yönelik mevcut kısıtlamalar devam ediyor

ABD'li Bakan ayrıca, Etiyopya'ya yapılan ekonomik destek ve güvenlik desteğine yönelik de geniş çaplı sınırlandırmalar getirdiklerini, gerektiğinde bu yaptırım ve kısıtlamaları daha da genişletebileceklerini vurguladı.

Blinken, Eritre'ye yönelik mevcut kısıtlamaların da aynen devam ettiğini belirtti.