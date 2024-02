ABD bayrağından bir yıldız eksiliyor mu? Teksas ile Beyaz Saray arasında kriz

ABD’nin Teksas Eyaleti Valisi Greg Abbot, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını yok saydı, Biden’a meydan okudu ve Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıkladı.

Bu karar Biden hükümeti ile Teksas yönetimini adeta bir sınırı paylaşan iki farklı ülke gibi karşı karşıya getirdi.

Federal hükümetin ajanlarına bu hafta yüksek mahkemede dikenli telleri kaldırabilecekleri yönünde bir onay daha verildi.

Abbott ise, “Teksas ulusal muhafızlarına daha fazla dikenli tel döşemeye devam etme emrini vermekten geri kalmayacağım” dedi.

Beyaz Saray kararlarına meydan okudu.

Gerilimin merkez üssü: ABD-Meksika sınırı

ABD Meksika sınırı Teksas’ın Del Rio şehrinde Rio Grande Nehri ile ayrılıyor.

Bu sınır iki bin kilometre boyunca ülkeleri ayırıyor. Nehirin 50 metre ilerisinde bir bariyer bulunuyor.

Bu bariyer yıllar önce inşa edildi. Amacı yasa dışı geçişi önlemekti. Ancak insan kaçakçılarını durdurmakta yetersiz kaldı.

Sınır devriyeleri devreye girdi, ancak sorun çözülemedi.

ABD’nin eski başkanı Cumhuriyetçi Trump, göreve geldikten sonra, bu sınıra ABD tarihinin en güçlü ve en yüksek duvarını örmeye başladı.

Kamuoyunda bu duvarın ismi Trump duvarı olarak anılmaya başladı.

Trump’ın duvarı insan hakları örgütleri tarafından ağır eleştiriye maruz kaldı ancak destek de büyüktü.

Ancak Trump başkanlık yarışını kaybettiği için, iki bin kilometre olması gereken duvarı bitiremedi.

Koltuğa geçen Biden’ın ilk imzalarından biri de bu duvarın inşasını durdurmak oldu.

Bugün duvarların haricinde testereli şamandıralar ve jiletli tellerle de geçişe engel olunmaya çalışılıyor.

Bu nedenle bu sınır “Dünyanın En Ölümcül Göç Kara Rotası” olarak tanımlanıyor.

Ancak yeni bir hayat umuduyla yola çıkan göçmenler, ABD'ye gitmekten vazgeçmiyor.

Geçiş sayılarında her yıl rekor kırılıyor

Aralık ayında ortalama 250 bin kişi bu sınırı geçerek ABD topraklarına ulaştı. Aynı ay 249 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Tutuklananların listesinde ilk 5’te, Meksikalılar, Venezuelalılar, Guatemalalılar, Honduraslılar ve Kolombiyalılar var.

Peki Teksas’ı Biden hükümeti ile bu gerilime sürükleyen süreç nasıl başladı?

Yalnız Yıldız Operasyonu

Mart 2021’de Biden göreve başladıktan iki ay sonra Abbott, Teksas Kamu Güvenliği Departmanının "insan ve uyuşturucu kaçakçılığı" konusunda sıkı önlemler almaya başlayacağını duyurdu.

Buna da Yalnız Yıldız Operasyonu adı verildi. Bu Teksas’ın bayrağına yapılan bir atıftı.

Biden’ı yasadışı göçe davetiye çıkaran politikalar üretmekle suçladı.

Temmuz 2022’de Adalet Bakanlığı Yalnız Yıldız Operasyonunun, ırk, renk temelinde ayrımcılığı yasaklayan 1964 Sivil Haklar Yasası’nı ihlal edip etmediğini incelemeye çalıştığını söyledi.

Mart 2023’te Abbott, sınır boyunca 100 kilometre uzunluğunda dikenli tel döşenmesini savundu.

Göçmenlerin artması nedeniyle onlarca sınır ilçesinde olağanüstü hal ilan eden Abbott, sosyal medyadan Teksas'ın "izin istemediğini" söyleyerek adeta Beyaz Saray’a meydan okudu.

We aren’t asking for permission.



Instead we are doing the federal government’s job to secure the border.



The Texas National Guard is taking the lead to uphold U.S. laws by establishing more than 60 miles of concertina wire barrier along the border.https://t.co/mzSErRQZnD