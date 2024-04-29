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Türkiye
DHA 29.04.2024 07:09

Kargo minibüsü ile göçmen kaçakçılığına suçüstü: 17 tutuklama

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu yaptığı baskında Bulgaristan sınırı yakınındaki ağaçlıklı bölgeye kargo minibüsü ile getirilen 21 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yapılan çalışmada gözaltına alınan 19 organizatör şüphelisinden 17’si tutuklandı.

Kargo minibüsü ile göçmen kaçakçılığına suçüstü: 17 tutuklama

Demirköy İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Bulgaristan’a yasa dışı yollardan geçirilmek üzere düzensiz göçmen getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada organizatörlerin, kaçak göçmenleri kargo minibüsü ile sınır boyuna getirileceği saptandı. Fiziki takibe alınan organizatörlerin kargo minibüsü ile getirdikleri kaçak göçmenleri Bulgaristan sınırı yakınındaki ağaçlıklı bölgede indirdiği görüldü. Yapılan baskınla 21 kaçak göçmen ile bazı organizatörler yakalandı. Tüm bu çalışmalar ise telefon ile kayıt altına alındı.

Göçmen kaçakçılığı soruşturmasını genişleten polis ekipleri, organizatörlük yaptığını belirlediği toplam 19 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin polisin ‘dur’ ihtarından kaçarken ekip aracına çarparak hasara neden olduğu öğrenildi. 

Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar

Kaçak göçmenlerin ifadelerinde Bulgaristan sınırına getirilmeleri karşılığında organizatörlere kişi başına 5 bin TL ödeme yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerinin de desteğiyle adliyeye sevk edilen organizatörlerden 17’si ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklandı, 2 kişi ise serbest kaldı. Göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 

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Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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