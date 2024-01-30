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Dünya
TRT Haber 30.01.2024 09:50

Trump'ın yarım kalan duvarı 'sınır' tartışmalarının sembolü oldu

ABD’de sınır güvenliği tartışmalarında Texas eyaletinin sınıra çektiği jiletli teller krizin merkezinde yer aldı. Yıllar öncesine uzanan bu krizin sembolü ise, ABD tarihinin en yüksek ve bir türlü bitirilemeyen sınır duvarı. İşte TRT Haber ekibinin yerinde görüntülediği, yarım kalan o duvarın hikayesi.

Tuna Şanlı
Tuna Şanlı

ABD yönetimleri, Latin Amerika kökenli ucuz iş gücüne bağımlılık sebebiyle ulusal güvenlik endişelerine karşın sınır güvenliğini tam anlamıyla sağlayamadı.

Yer yer bariyerler ve dikenli tellerle belgesiz göçmenlerin sayısı kontrol altında tutulmaya çalışıldı ama başarılı olunamadı.

Texas'ta ulusal muhafızlar bu hafta da görev başında
Texas'ta ulusal muhafızlar bu hafta da görev başında

ABD Meksika sınırı belgesiz göçmenlerin en çok giriş yaptığı sınırlardan biri haline geldi. ABD tarihinin en yüksek ve güçlü sınır duvarı inşa edilerek çözüm bulunmaya çalışıldı. ABD'liler bu duvara Trump duvarı diyor. 

Eski Başkan Trump’ın inşaatına başladığı duvarın yalnız dörtte biri bitirilebildi.

Arsa sahipleriyle özel mülkiyet kaynaklı yasal sorunlar ortaya çıktı ve bu durum duvar inşaatını yavaşlattı.

Biden duvarın inşaatını durdurdu

2020 yılında Trump'ın başkanlık seçimini kaybetmesiyle yerine gelen Joe Biden da, duvar inşaatını durduran başkanlık kararnamesini imzaladı.

Eski başkan Trump yeniden başkan seçilirse duvar inşaatına devam edeceğini söylüyor. Bugün Biden’ın başını ağrıtan konuların başında sınır güvenliği geliyor.

Duvar inşaatına devam etmeyi reddeden Biden'a göre sığınma prosedürünü zorlaştırmak ve günlük geçişi 5 binle sınırlamak, sorunun çözümünü sağlayacak.

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Trump'ın yarım kalan duvarı 'sınır' tartışmalarının sembolü oldu
Trump'ın yarım kalan duvarı 'sınır' tartışmalarının sembolü oldu
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