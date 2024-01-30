Trump'ın yarım kalan duvarı 'sınır' tartışmalarının sembolü oldu

ABD yönetimleri, Latin Amerika kökenli ucuz iş gücüne bağımlılık sebebiyle ulusal güvenlik endişelerine karşın sınır güvenliğini tam anlamıyla sağlayamadı.

Yer yer bariyerler ve dikenli tellerle belgesiz göçmenlerin sayısı kontrol altında tutulmaya çalışıldı ama başarılı olunamadı.

ABD Meksika sınırı belgesiz göçmenlerin en çok giriş yaptığı sınırlardan biri haline geldi. ABD tarihinin en yüksek ve güçlü sınır duvarı inşa edilerek çözüm bulunmaya çalışıldı. ABD'liler bu duvara Trump duvarı diyor.

Eski Başkan Trump’ın inşaatına başladığı duvarın yalnız dörtte biri bitirilebildi.

Arsa sahipleriyle özel mülkiyet kaynaklı yasal sorunlar ortaya çıktı ve bu durum duvar inşaatını yavaşlattı.

Biden duvarın inşaatını durdurdu

2020 yılında Trump'ın başkanlık seçimini kaybetmesiyle yerine gelen Joe Biden da, duvar inşaatını durduran başkanlık kararnamesini imzaladı.

Eski başkan Trump yeniden başkan seçilirse duvar inşaatına devam edeceğini söylüyor. Bugün Biden’ın başını ağrıtan konuların başında sınır güvenliği geliyor.

Duvar inşaatına devam etmeyi reddeden Biden'a göre sığınma prosedürünü zorlaştırmak ve günlük geçişi 5 binle sınırlamak, sorunun çözümünü sağlayacak.