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Dünya
AA 29.01.2024 23:03

Texas'ta ulusal muhafızlar bu hafta da görev başında

ABD Yüksek Mahkemesinin kaldırılması yönünde aldığı karara rağmen Texas ulusal muhafızları, bu hafta da sınır güvenliği mesaisini sürdürüyor.

Texas'ta ulusal muhafızlar bu hafta da görev başında
[Fotograf: AA]

ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetine karşı sınır anlaşmazlığı konusunda direnen Texas Valisi Greg Abbott'un emriyle hareket eden ulusal muhafızlar, yeni haftanın başlamasıyla Eagle Pass bölgesindeki güvenlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Düzensiz göçmenlerin ABD'ye giriş için en çok tercih ettiği Shelby Park bölesine konuşlanan eyalet muhafızları, günün ilk ışıklarıyla Rio Grande Nehri'nde devriye turlarına ve jiletli telleri yerleştirmeye başladı.

Eyalet askerleri, düzensiz göçmenlerin tellerin altından açmaya çalıştıkları minik tünelleri de kapattıklarını, birçok sığınmacının sınırı geçmek için özellikle havanın kararmasını beklediğini belirtiyor.

Biden hükümeti ile Texas Valisi Abbott arasındaki anlaşmazlık

Texas Valisi Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas ulusal muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

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