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Dünya
AA 30.01.2024 08:26

Güney Kore: Kuzey Kore seyir füzeleri fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını duyurdu.

Güney Kore: Kuzey Kore seyir füzeleri fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu.

Açıklamada, seyir füzelerinin sayısı, katettiği menzili, seyrettiği yörünge ve eriştiği irtifaya yönelik detaylar paylaşılmadı.

Güney Kore'nin teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek için ABD ile yakın işbirliği içinde" ifadesi kullanıldı.

Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin son bir hafta içinde üçüncü seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.

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