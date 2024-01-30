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Dünya
AA 30.01.2024 07:42

Liberya'da ''ulusal sağlık acil durum'' ilanı

Liberya'da yeni Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, ülkesinde gençler arasında yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı nedeniyle "ulusal sağlık acil durumu" ilan etti.

Liberya'da ''ulusal sağlık acil durum'' ilanı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Liberya'da geçen hafta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Boakai, ülkedeki parlamentoda ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı.

Boakai, ülkede yaygınlaşan uyuşturucu kullanımının rahatsız edici olduğunu belirterek, bunun ülkenin gençliğini ve gelecek neslini yok ettiğini söyledi.

Ülkede uyuşturucu kullanımı nedeniyle "ulusal sağlık acil durumu" ilan eden Boakai, sağlık bakanlığı, uyuşturucu ile mücadele dairesi ve gençlik ve spor bakanlığının uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele edecek "çok sektörlü" bir ekibin parçası olacağını kaydetti.

Liberya'da uyuşturucu kullanımının birçok genç arasında yaygın olduğu ve hayatını mahvettiği iddia ediliyor.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 20 adayın katılımıyla 10 Ekim 2023'te yapılmıştı.

Liberya'da seçimi 14 Kasım 2023'te yapılan ikinci turda kazanan Boakai, 22 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

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