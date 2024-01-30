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Dünya
AA 30.01.2024 07:12

Meksika sınırına alınan önlemler, ABD'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri durduramadı

ABD’nin Texas eyaletinde alınan sıkı güvenlik tedbirleri, Meksika tarafından gelen düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesini engelleyemedi.

Meksika sınırına alınan önlemler, ABD'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri durduramadı

Meksika-Texas sınırını teşkil eden Rio Grande nehrinin sığ bölgelerinden yürüyerek geçen bir grup düzensiz göçmen, dikenli tellere ve sınır devriyelerine rağmen ABD topraklarına geçmeyi başardı.

Drone ile tespit edilen düzensiz göçmenler, Texas ulusal muhafızlarının güçlendirdiği dikenli telleri aşmak ve önlerindeki son engeli de geçip iltica etmek için büyük çaba ortaya koydu.

Yanlarında bir de küçük çocuk bulunan ve bazı bölgelerde üst üste 7 sıra çekilmiş olan dikenli telleri aşmakta zorlanan 4 kişilik grup, bir süre sonra bitkin düştü.

Düzensiz göçmenlerin ABD’ye geçmek için en çok tercih ettiği Eagle Pass sınır kapısının Meksika kanadında ise araçlarla bazı düzensiz göçmenlerin nehir kenarına bırakıldığı görüldü.

Teksas tarafında da ulusal muhafızların güçlendirdiği tel örgülere ek olarak, sınır polisi Eagle Pass'tan komşu kentlere kadar kilometrelerce uzanan bir hattaki kontrol noktalarına nöbet tutarken, gün boyu helikopterlerle devriye turları yapıldı.

Tüm bu önlemlere rağmen, düzensiz göçmenlerin ABD'ye sığınma isteklerinin önüne set çekilemedi.

Biden hükümeti ile Teksas Valisi Abbot arasındaki anlaşmazlık

Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

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