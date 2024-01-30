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Dünya
İHA 30.01.2024 06:29

Tayland'da arkadaşını tüm öğrencilerin gözü önünce defalarca bıçakladı

Tayland'da 14 yaşındaki bir öğrenci, bir diğer arkadaşını okulun bahçesinde tüm öğrencilerin arasında defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Tayland'da arkadaşını tüm öğrencilerin gözü önünce defalarca bıçakladı
[Fotograf: AA]

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta bulunan Narknarwaoumtump okulunun bahçesinde sabah saatlerinde bayrak töreni sırasında yaşanan olayda 14 yaşındaki bir erkek öğrenci, aynı yaşlardaki arkadaşına bıçakla saldırdı.

Tüm öğrencilerin gözü önünde gerçekleştirilen saldırının ardından panik yaşandı.

Kanlar içinde kalan saldırıya uğrayan öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenler yaptı.

Boynundan ve karnından aldığı bıçak darbeleri sonrası yoğun kan kaybeden 14 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre, saldırı öncesi iki öğrencinin herhangi bir tartışma veya kavga yaşamadığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin meyve bıçağını okula çantasının içinde soktuğu tespit edildi.

Ülkede büyük yankı uyandıran olay sonrası saldırının gerçekleştirdiği okulu ziyaret ederken Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt polis ekipleri ve okul yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Chachart yaptığı basın açıklamasında yaşanan olayda bir güvenlik zafiyeti olduğunun altını çizerken, okullarda düzensiz aramalarının daha detaylı ve sık aralıklarla yapılması gerektiğini belirtti.

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