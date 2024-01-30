Açık -1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.01.2024 04:54

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine ve kentteki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
[Temsili Fotoğraf REU]

Filistin devlet televizyonun haberine göre, İsrail askerleri iki buldozer eşliğinde kente baskın düzenleyerek, yolları kazmaya ve alt yapıyı tahrip etmeye başladı.

Askerlerin kentteki Nur Şems Mülteci Kampı'nda sokağa çıkma yasağı uyguladığı ve kamptan yoğun ateş açma seslerinin geldiği ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da da askerlerin ana su şebekesini ve elektrik hatlarını tahrip ettiği, kampın sokaklarından suların aktığı ve bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı bilgisini paylaştı.

İsrail güçleri ayrıca çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenleyerek arama yaptı, ev sahiplerini sorguya çekti ve evlerin pencereleri ile çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin Devleti Soykırım Katliam
Sıradaki Haber
Blinken'dan "Ortadoğu'da 1973'ten bu yana en tehlikeli dönemi yaşıyoruz" değerlendirmesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:28
İyi Parti İBB Başkan adayı Kavuncu, seçim çalışmalarını Ataşehir'de sürdürdü
05:04
Ankara'da tartıştığı abisini bıçakla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı
04:41
Blinken'dan "Ortadoğu'da 1973'ten bu yana en tehlikeli dönemi yaşıyoruz" değerlendirmesi
05:05
Adana'nın Kozan ilçesinde bin 782 uyuşturucu hap ele geçirildi
03:58
Otomobil çarptığı direkte asılı kaldı: 4 yaralı
03:53
Kocaeli'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
FOTO FOKUS
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ