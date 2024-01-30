Fransa'da taksiciler de eylem yaptı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede bu ay resmi gazetede yayımlanan ve 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya konulacak yasa maddesi hastaların tıbbi amaçlı ulaşımlarında araç paylaşmasını, aksi takdirde sosyal güvenlik sigortalarında kesinti yapılmasını öngörüyor.

Taksiciler, ulaşımda sigorta kesintisi yapılmasına ilişkin maddeyi protesto etmek için Bordeaux, Marsilya, Nice ve Lyon şehirleri ile Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinin çeşitli noktalarında eylem yaptı.

Bordeaux'da 500 ila 800, Marsilya'da 800'den fazla taksi, çevre yolu ve havalimanlarına giden ana yollarda uzun kuyruklar oluşturarak, yasanın ilgili maddesini protesto etti.

Hükümet, söz konusu uygulamayla ulaşım maliyetlerini ve karbon etkisini düşürmeyi hedefliyor.

4 Aralık'ta onaylanan yasa, psikiyatrik vakalar, bulaşıcı hastalık taşıyanlar ve doktorun tek seyahat önerisinde bulunduğu hastalara istisna getiriyor.