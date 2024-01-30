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Dünya
DHA 30.01.2024 07:08

Fransa Kültür Bakanı: Mona Lisa mirasımızdır, saldırı kabul edilemez

Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde sergilenen Mona Lisa tablosuna iki iklim aktivisti çorba fırlattı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati olay ile ilgili, “Mona Lisa da mirasımızdır ve gelecek nesillere aittir. Hiçbir gerekçe onun hedef alınmasını haklı gösteremez” dedi.

Fransa Kültür Bakanı: Mona Lisa mirasımızdır, saldırı kabul edilemez

Fransa’nın başkenti Paris’te sergilenen Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosu Mona Lisa’ya çorba fırlatıldı.

İki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı üstlenen Riposte Alimentaire isimli çevre grubu, “Hükümet, tarımsal sanayiye ve kitlesel dağıtıma olan bağlılığıyla temel gıda hakkımıza ihanet ediyor, sağlığımızı, gıda güvenliğimizi ve çiftçilerin yaşamlarını tehdit ediyor. Hükümetimizin uymayı reddettiği taahhütleri uygulamak ve adil ve dayanıklı bir toplum inşa etmek artık biz sıradan vatandaşlara kalmış durumda. Sivil direnişe girmek bizim elimizde” açıklamasını yaptı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mona Lisa da mirasımız gibi gelecek nesillere aittir. Hiçbir gerekçe onun hedef alınmasını haklı gösteremez. Tüm desteğim Louvre müzesi ekibiyle” ifadelerini kullandı.

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