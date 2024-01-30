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Dünya
Independent 30.01.2024 07:50

Kaybolduğu sanılan kadın, teleferikte mahsur kalmış

ABD'deki Tahoe Gölü'nde bulunan kayak merkezinde tüm gün snowboard yaptıktan sonra arkadaşları tarafından kayıp olduğu bildirilen bir kadın, sıcaklık seviyesinin donma noktasının altına düştüğü gece boyunca bir teleferiğin içinde mahsur kalmış olarak bulundu.

Kaybolduğu sanılan kadın, teleferikte mahsur kalmış
[Temsili Fotoğraf: Reuters]

Monica Laso, perşembe günü Heavenly Kayak Merkezi'ndeki dağdan aşağı inmek için gondola binmeyi tercih ettiğini çünkü biraz daha snowboard yapamayacak kadar yorgundu.

Bu nedenle Laso saat 17.00'de gondola bindi ancak gondol birkaç dakika sonra durup gökyüzünde asılı kaldı. Yardım için bağırdı ama çığlıklarını kimse duymadı.

"Sesim kısılana kadar umutsuzca çığlık attım" diyen Laso, cep telefonu olmadığı için yardım da çağıramadığını sözlerine ekledi.

Kadın 15 saat boyunca soğukla mücadele etmek için ellerini ve ayaklarını birbirine sürtmüş. Ulusal Hava Servisi'ne göre gecenin en düşük sıcaklığı -5 santigrat dereceydi.

Laso'nun arkadaşları ona ulaşamayınca El Dorado County Şerif Bürosu'na kayıp ihbarında bulunmuş ancak ertesi gün gondol dağdan aşağı inene kadar ekipler Laso'nun gece boyunca orada olduğunu fark etmemişti.

Güney Tahoe Gölü İtafiye Teşkilatı tabur şefi ve sözcüsü Kim George, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Laso'nun gondolda bulunmasının ardından sağlık görevlilerinin cuma günü sabah 08.30'da tesise geldiğini söyledi.

George, Laso'nun bilinci yerinde ve uyanık olmasıyla birlikte hastaneye nakledilmeyi reddettiğini söyledi.

Tabur şefi, itfaiye teşkilatında geçirdiği 23 yıl boyunca "daha önce hiç böyle bir olaya müdahale etmediğini" söyledi.

Heavenly Mountain Resort'tan yapılan açıklamada, kadının nasıl mahsur kaldığını "son derece ciddiyetle" araştırdıkları belirtildi.

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